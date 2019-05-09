Трудовой фронт: Нацисты-итальянцы были мягче немцев, но тоже зверствовали

Владивосток, , 01:00 — REGNUM С каждым годом всё меньше остаётся в живых ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Далеко не все по состоянию здоровья могут участвовать в мероприятиях посвященных Дню Победы. Но есть те, кто считает это своим долгом — показать пример молодому поколению. Одна из них — труженица тыла Мария Ивановна Шупенко из Дальнегорска Приморского края.

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Мария Шупенко родилась в 1932 году в селе Сергеевка Воронежской области. Ей ещё не исполнилось и девяти лет, когда началась война. Отца сразу забрали на фронт, дома остались бабушка, мама, Мария, её маленький брат и тётя. Им приходилось непросто: нужно было обеспечивать себя, а тут ещё и само село вскоре оккупировали враги — нацисты-итальянцы.

«Они быстро захватили Сергеевку. Из домов нас выгнали. Все жители сообща собирались и делали землянки, где и зимовали. Еды оставалось совсем мало, — вспоминает Мария Ивановна. — Пока были две свои коровы, они нас выручали. Но выбора особого не было, и пришлось одну тёлку зарезать. Поскольку весь скот жил на улице, то итальянцы быстро заметили, что нет одной коровы. Подошли к землянке и спрашивают у мамы: «Где второе му?», а она говорит, мол, не знаю, где-то гуляет. Итальянцы не поверили и заявили, что если она не принесёт мясо, то они её отведут в комендатуру. Маме пришлось вечером отнести им часть туши, но главное, что семье тоже что-то осталось».

Мария Шупенко добавила, что итальянцы хоть и были мягче немцев по характеру, но тоже чинили зверства. Одного старика они повесили в назидание другим — он не приходил окопы рыть, что вменялось в обязанность захваченным селянам. Висельника издалека было видно, и его долго не снимали — так на людей страх нагоняли.

По словам Марии Ивановны, тех, кто не работал на полях, отлынивал, тоже наказывали: парней били розгами или плетьми, а девчонок привязывали и заставляли всю ночь стоять на холодной земле — иногда даже из валенок ноги вытаскивали.

Но вот настал 1942 год, и захватчики были вынуждены отступить на другой берег Дона под натиском Советской Армии. Жители Сергеевки наконец смогли вернуться в свои дома, а не ютиться в землянках. Они вернулись на свои поля, чтобы снабжать фронт и самим не оставаться голодными.

С прискорбием вспоминает Мария Ивановна 1943 год, когда пришло извещение, что её отец-сапёр погиб. Так и пришлось дальше их семье выживать самим. Горевать времени не оставалось: надо было постоянно работать на полях.

«Не раз выходила я на прополку полей сахарной свеклы и ржи от сорняков, на сбор урожая. Хлеба косили вручную, сами вязали снопы и запрягали коров, чтобы их отвезти. Ни машин, ни лошадей не было. Конечно, оставалась часть урожая для сельчан — хоть так поддерживали силы. Не оставалось времени и учиться — всё время проводили в труде, — рассказала Мария Шупенко. — Почти всё время от весны до осени бегали босиком — ни у кого толком обуви не осталось, и новую никто не производил. Даже платьев у девушек не было, надевали что придётся».

После окончания войны их семье тоже пришлось несладко — жили в бедности, никто не помогал. Семь лет едва перебивались на пенсию отца — всего 76 рублей.

«Поэтому, когда приехал вербовщик в 1952 году, я решила отправиться на Дальний Восток. Дали хорошие подъёмные, большую часть денег оставила родным, остальное взяла с собой, чтобы освоиться на новом месте. Сначала приехала в Кавалерово, там жила в бараке. Работа досталась непростая — копать каналы для мостов. Но коллектив собрался дружный, молодой, находили время вечером отдохнуть, попеть, поплясать», — добавила труженица тыла.

Вскоре Мария Ивановна познакомилась с будущим мужем. Свадьбы как таковой не отмечали — его почти сразу в армию забрали. Жила в доме его родителей, они очень хорошо к ней отнеслись. Когда муж вернулся из армии, они переехала в Тетюхе (ныне Дальнегорск). Он работал в быткомбинате часовым мастером, а Мария устроилась туда же в пошивочную, где и трудилась до пенсии; потом ещё немного работала в сберкассе. У них родились две дочери, есть один внук и трое правнуков.

«Вся жизнь прошла в работе, без этого уже и не могу, поэтому тружусь по мере сил на даче. Лучше двигаться, чем сдаваться на милость болезням. И 1 Мая, и День Победы — для меня главные праздники. Поэтому каждый год я всегда прихожу на парад, и на этот раз тоже собираюсь», — заверила Мария Ивановна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 Мая — 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. В этот день в регионах страны состоятся праздничные мероприятия, будут чествовать ветеранов и тружеников тыла. Во многих городах и населённых пунктах России и мира пройдёт шествие «Бессмертного полка».