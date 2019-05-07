В Магадане живут девять участников Великой Отечественной войны

Сусуман, Магаданская область, , 11:01 — REGNUM В столице Колымы осталось девять человек, которые воевали в 1941—1945 годах, защищая Советский Союз. В Магадане также живут четыре труженика тыла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Биографии ветеранов Великой Отечественной войны опубликовала газета «Вечерний Магадан».

Степан Золоторевич родился в 1923 году, а в 1941-м был призван в 16-й запасной полк связи. Служил в Амурской области и Приморском крае, демобилизован в 1947 году. После 40 лет работал в управлении железных дорог Хабаровского края, а в 2014 году переехал в Магаданскую область.

Бася Митрофанова родилась в 1923 году. В 1941-м добровольно пошла на фронт, трудилась кочегаром поезда колонны особых резервов и проводником. В 1978 году приехала в Магадан, где сначала работала юристом, а затем вахтёром в госпитале.

Таисия Молчанова 1925 года рождения, доброволец. В 17 лет служила в действующей армии телеграфистом. Боевое крещение получила на Карельском фронте в 530-й отдельной кабельной шестовой роте и прошла с ней всю войну дорогами 4-го Украинского фронта, который освобождал Будапешт, Вену. Таисия Молчанова награждена многочисленными медалями и орденами, а том числе «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и «За Победу над Германией». В Магадан она приехала в 1978 году, работала бухгалтером-ревизором.

Анатолий Рябинин родился 1926 году, воевал с 1944-го. Он был в части 1229-го стрелкового полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта, дошел до Восточной Пруссии, был неоднократно ранен. Победу встретил в госпитале в городе Даугавпилс в Латвии. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За Победу над Германией», многими юбилейными медалями и знаками. В Магаданскую область Анатолий Рябинин приехал в 1976 году, был награждён здесь медалью «Ветеран труда» и знаком «Ударник XI пятилетки».

Александра Сафронова 1923 года рождения просила родителей разрешить ей пойти на фронт, когда началась война, но призвана была только в 1942-м году. Он обучилась навыкам оказания первой помощи и прыжкам с парашюта, и была направлена на передовую в 7-ю десантную дивизию 4-й воздушной армии. Там Александра Сафронова работала санинструктором выносила раненых с поля боя. Когда окончилась война, она находилась недалеко от столицы Австрии. За заслуги перед Отечеством Александра Сафронова награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», Жукова, «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», юбилейными медалями и знаками.

Владимиру Сидорину в 1941 году было 14 лет, он учился в ремесленном училище в Сталинграде на радиста. Когда началась война, парнишку переквалифицировали в токаря и отправили на Сталинградский метизный завод. 15-летним мальчишкой Владимир Сидорин участвовал в обороне Сталинграда, был ранен под Ростовом. В 1943 году выучился в школе младших специалистов ВВС отдельного смешанного авиационного учебного полка при 2-й Воздушной армии, после чего летал на штурмовике Ил-2. Дошёл со своим полком до Вены, потом служил в Одесском военном округе. Владимир Сидорин награждён медалью «За боевые заслуги», орденом Красной звезды и медалью «За взятие Будапешта». На Колыму он переехал в 1974 году, 26 лет работал в Колымско-Индигирском речном пароходстве.

Анатолий Скоробогатько родился в 1927 году. Во время Великой Отечественной воевал в Прибалтике, перевозил боеприпасы. Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями ко Дню Победы и медалью «Ветеран труда».

Александр Смицкий 1924 года рождения прошёл Великую Отечественную войну простым солдатом, получал тяжёлые ранения. Шёл с фронтом по Украине, Венгрии, Болгарии, Австрии, Чехословакии, победу встретил в Братиславе. На Колыму Александр Смицкий переехал в 1964 году, здесь работал заместителем главного инженера по технике безопасности в объединении «СВЗ». Награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени, имеет пять юбилейных медалей, ветеран труда.

Ольга Ходырева родилась в 1922 годe, а в 1941-м эвакуировалась с семьёй из Киевской области в Оренбургскую. Была мобилизирована на строительство железной дороги под Москвой. В 1944 году вернулись на Украину, где была призвана в армию в полковую школу Харькова. Получив звание сержанта, служила в отделении разведки зенитно-артиллерийского полка возле города Львов. После войны переехала в Магаданскую область, работала в сфере связи, а затем в Магаданском областном краеведческом музее. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, медалью «Ветеран труда», почетными грамотами и дипломами.

Феодосия Иванова родилась в 1927 году в Читинской области и всю войну она работала на электростанции монтером. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», имеет статус ветерана Великой Отечественной войны. В Магаданскую область приехала в 1968 году по комсомольской путёвке. Работала санитаркой.

Нина Солопан родилась 1926 году в семье, где уже было 9 детей. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 15 лет, и она наравне со взрослыми рыла окопы и работала в поле. Нина Солопан научилась работать на тракторе и на комбайне, помогала в переработке урожая на элеваторе. За самоотверженный труд в тылу во время войны ей присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны. В Магадан Нина Солопан переехала в 1955 году, работала в прачечной и штукатуром-маляром.

Людмила Смирнова 1937 года рождения осталась без родителей в первые месяцы войны. Она пряталась от бомбёжек в подвалах, и только через несколько месяцев после потери семьи была отправлена в детский дом, где воспитывалась до 16 лет. В 1957 году по комсомольской путевке отправилась в Республику Казахстан поднимать целину, работала и на комбайне, и на току. В 70-х годах приехала в Магаданскую область. Награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Ульяна Шитикова родилась в 1927 году в Магаданской области. Во время войны с 1942 года принимала участие в строительстве военного аэродрома посёлка Марково. После окончания войны работала в партийных органах Чукотского автономного округа, в обкоме КПРФ, заведовала отделом по работе с народностями Севера. После выхода на пенсию продолжала работать в Совете ветеранов Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 Мая в России будут отмечать 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты в регионах страны состоятся праздничные мероприятия, будут чествовать ветеранов и тружеников тыла.