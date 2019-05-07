Москва, , 18:42 — REGNUM

Псковская область не может собственными силами решить вопрос улучшения жилищных условий инвалидов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 7 мая, на заседании правительства РФ по вопросу обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он сообщил, что в регионе 500 человеквстали на очередьдо 2005 года, но выделяемые средства позволяют помочь в решении жилищных проблем только 35−40 нуждающимся в год.

Кроме того, глава региона обратил внимание на то, что только в Пскове 600 маломобильных граждан проживают в квартирах выше второго этажа. Для обеспечения их комфортного проживания, по словам Ведерникова, нужно около 600 млн рублей.

Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность включения в нацпроект «Жильё и городская среда» мероприятий по модернизации жилых и общественных зданий, введённых в эксплуатацию до июля 2016 года, в части организации в них доступной среды для инвалидов. Кроме того, он предложил включить в лизинговые схемы закупки транспорта обязательные требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.

В Псковской области областная государственная программа «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» действует с 2014 года. За четыре года на мероприятия программы было выделено более 132 млн рублей. Сейчас из 56 объектов социальной инфраструктуры полностью адаптирован для нужд инвалидов 51, ещё на пяти продолжаются работы, но проблему адаптации для маломобильных граждан жилого фонда своими силами региону не решить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правила признания человека инвалидом упростят: будут сокращены сроки, упростится и процедура освидетельствования.

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