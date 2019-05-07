Детский омбудсмен в РФ: в Крыму запустят обновление воспитательных программ

Симферополь, , 17:42 — REGNUM В Крыму будет запущена модернизация воспитательных программ образовательных учреждений. Об этом 7 мая в Симферополе заявила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова на гала-концерте «Мы — наследники Победы!» в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.

«Сегодня мы обсудили этот вопрос с министром образования Крыма, с иными представителями, уполномоченными структурами. И, конечно, такие примеры говорят, что у Крыма огромные ресурсы. И много есть того, с чего можно брать пример. Вот эти жемчужины нужно не просто сохранять, а взращивать, увеличивать, делиться ими», — отметила омбудсмен.

По словам главы РК Сергея Аксёнова, на федеральном уровне могут быть внесены изменения в образовательные программы. Он также предложил сделать конкурс «Мы — наследники Победы!» всероссийским.

«Мероприятие стало значимым событием в общественной жизни Крыма. Мы должны создавать условия для того, чтоб всё это развивалось, поддерживать инициативных ребят, формировать лучшие практики», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева сообщила, что в Крыму планируют разработать единые воспитательные программы с патриотическим уклоном для всех российских школ.

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