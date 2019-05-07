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Житель Дагестана решил «постареть», чтобы заработать

Общество

Мужчина увеличил свой возраст, чтобы раньше времени выйти на пенсию

Шамильский район, Дагестан, 7 мая 2019, 12:58 — REGNUM  Очередной факт мошенничества с пенсионными выплатами выявлен в Дагестане: житель села Голотль Шамильского района увеличил свой возраст, чтобы заработать денег. Подозреваемый приписал себе девять лет: 57-летний мужчина стал 66-летним. Фиктивные документы он предоставил в районное отделение Пенсионного фонда для получения выплат, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе МВД Дагестана.

Установлено, что в период с 1 июля 2015 года по настоящее время злоумышленник незаконно получил пенсию в размере почти 294 тысяч рублей. В настоящее время правоохранителями рассматривается вопрос о принятии процессуального решения.

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Напомним, случаи мошенничества с пенсионными выплатами в Дагестане в течение последнего года выявляются регулярно, и вышеуказанная схема махинации также не является новой. Ранее ИА REGNUM сообщало, что двое пожилых людей из всё того же Шамильского района изменили даты рождения в своих паспортах в сторону увеличения возраста и в течение почти пяти лет незаконно получили в сумме более 900 тысяч рублей. Суд признал их виновными и приговорил каждого к одному году лишения свободы условно.

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