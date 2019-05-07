Москва, , 12:44 — REGNUM

В Совфеде объяснили ненавистью позицию Елены Чижовой по роли Иосифа Сталина в борьбе с фашизмом, передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая.

Российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова в преддверии Дня Победы разместила статью в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.

У Иосифа Сталина хватает грехов, чтобы вешать на него несуществующие, отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Такое впечатление, что писательницей движет ненависть не только к «вождю народов», но и ко всему советскому периоду в истории страны, включая его героически страницы. А ненависть — дурной советчик», — рассуждает сенатор.

«Если следовать логике Елены Чижовой, то можно договориться до того, что тот же Сталин намеренно «проморгал» начало войны с фашистской Германией, чтобы дать ей возможность ополовинить население Советского Союза. Ведь первыми, как известно, гибнут лучшие, самые смелые, которыми трудно управлять», — продолжил он.

Клинцевич настаивает на необходимости давать правдивую оценку даже самым трагическим событиям Великой Отечественной войны, к которым, несомненно, относится блокада Ленинграда, какой бы жесткой эта оценка ни была.

«Но статья Елены Чижовой в швейцарской газете никакого отношения к правде не имеет», — сказал парламентарий.