Запрет на посуду из пластика не поможет экологии — эксперт

Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Запрет на продажу одноразовой посуды из пластика может не помочь экологии, а лишь нанести ей дополнительный вред, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 мая, глава организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук, комментируя инициативу Министерства природных ресурсов.

Ранее глава ведомства Дмитрий Кобылкин заявил РИА Новости, что министерство готовит соответствующий запрет. Он может быть принят через некоторое время, необходимое для «осознания» необходимости такого шага.

«Посуда из пластика — это не самая очевидная проблема для экологии. Конечно, пластик, разлагаясь на микрочастицы, наносит вред.

Но какова альтернатива? Одноразовая посуда спасает людей, которые едят в походах, на природе, от множества заболеваний. А если вы решите мыть в речке посуду с помощью моющего средства, то еще и речку угробите.

Если будет запрещена конкретно одноразовая посуда из пластика, значит, будут продавать тарелки, у которых по краям бумага, а в середине все равно пластик. И будет только хуже, потому что, в отличие от сплошного пластика, такую посуду переработать невозможно», — отметил Юрий Шевчук.