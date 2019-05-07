Новгородскую скорую помощь оснастят планшетами

Великий Новгород, , 11:40 — REGNUM В 2019 году все бригады скорой помощи в Новгородской области оснастят планшетами, интегрированными с электронной медицинской картой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, новое оборудование уже закуплено.

По информации регионального минздрава, информацию о вызове фельдшер скорой помощи будет получать не по телефону, а на планшет.

«Находясь в дороге, он видит в электронной карте всю информацию о пациенте: когда человек обращался в поликлинику, лежал ли он в стационаре, какие лекарства получает. Информация, оформленная специалистом скорой на вызове, также будет занесена в электронную карту пациента», — пояснил заместитель министра здравоохранения Новгородской области Юрий Булатов.

Работа над созданием единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи была начата в регионе в 2018 году, когда было закуплено оборудование и сделан ремонт на трёх основных станциях скорой помощи — в Великом Новгороде, Старой Руссе и Боровичах. Сейчас бригады скорой медицинской помощи принимают и обслуживают вызовы со всей территории области по единым номерам «112», «103» или «03». По новой системе уже работают медики скорой помощи в Новгородском, Боровичском, Мошенском, Старорусском, Волотовском, Парфинском, Окуловском районах.

В региональном минздраве обещают, что к концу 2019 года к ним присоединятся все районы области и Центр медицины катастроф.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Новгородской области в 2019 году проводила проверку работы скорой помощи в регионе и подтвердила факты слишком длительного её ожидания: в некоторых случаях — свыше шести часов. Кроме того, прокуроры установили факты недоступности ряда населённых пунктов региона для оказания неотложной помощи.

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