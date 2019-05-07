Поезда МЦД оборудуют камерами видеонаблюдения

Москва, , 09:53 — REGNUM На Московских центральных диаметрах (МЦД), установят камеры видеонаблюдения. Это будет сделано для безопасности пассажиров, сообщается на портале мера Москвы.

Камеры видеонаблюдения установят во всех вагонах и снаружи поездов «Иволга» и на станциях МЦД. Каждый состав оснастят 56 видеокамерами.

В каждом вагоне для обеспечения безопасностью пассажиров установят восемь камер. Видеозапись с камер будет передаваться в режиме реального времени машинисту поезда.

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Как сообщало ИА REGNUM, на развитие Московского транспортного узла (МТУ) ОАО «Российские железные дороги» в 2019 году направит 94 млрд рублей.

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