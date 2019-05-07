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Православные отмечают Радоницу

Общество

В 2019 году Радоница отмечается 7 мая

Москва, 7 мая 2019, 04:54 — REGNUM  Радоница (родительский день) в этом году отмечается православными христианами 7 мая. Этот христианский праздник посвящён поминовению усопших.

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. В этом году родительский день выпадает на 7 мая.

В церкви в день Радоницы после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. В родительский день православные посещают кладбище, чтобы помолиться об усопших.

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