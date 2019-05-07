Православные отмечают Радоницу

Москва, , 04:54 — REGNUM Радоница (родительский день) в этом году отмечается православными христианами 7 мая. Этот христианский праздник посвящён поминовению усопших.

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. В этом году родительский день выпадает на 7 мая.

В церкви в день Радоницы после вечернего богослужения или после литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. В родительский день православные посещают кладбище, чтобы помолиться об усопших.

Читайте ранее в этом сюжете: В России подсчитали участников празднования Пасхи