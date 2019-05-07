Вторник, 7 Мая 2019 года
04:51:14 МСК

В Китайском Циндао изъята контрабандная посылка со слоновой кости из Японии

Общество

Изделия были обнаружены в посылках из Японии, которые в целях безопасности были пропущены через специальный сканер

Циндао, Китай, 7 мая 2019, 04:41 — REGNUM  Таможня портового города Циндао на востоке Китая сообщила об изъятии 13 изделий из слоновой кости общим весом 277 граммов, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Изделия были обнаружены в посылках из Японии, которые в целях безопасности были пропущены через специальный сканер, установленный в почтовом отделении.

Посылки были задекларированы под фальшивыми именами и расплывчатым указанием адреса и помещены в толстые пакеты во избежание внимания таможенников. Расследование по данному делу продолжается.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, власти Китая с 2017 года законодательно запретили ввоз, вывоз и торговлю на внутреннем рынке изделиями из слоновой кости и слоновой костью как так таковой в целях защиты диких животных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае раскрыт крупный эпизод контрабанды нефтепродуктв на $189,55 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить