В Китайском Циндао изъята контрабандная посылка со слоновой кости из Японии

Циндао, Китай, , 04:41 — REGNUM Таможня портового города Циндао на востоке Китая сообщила об изъятии 13 изделий из слоновой кости общим весом 277 граммов, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Изделия были обнаружены в посылках из Японии, которые в целях безопасности были пропущены через специальный сканер, установленный в почтовом отделении.

Посылки были задекларированы под фальшивыми именами и расплывчатым указанием адреса и помещены в толстые пакеты во избежание внимания таможенников. Расследование по данному делу продолжается.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, власти Китая с 2017 года законодательно запретили ввоз, вывоз и торговлю на внутреннем рынке изделиями из слоновой кости и слоновой костью как так таковой в целях защиты диких животных.

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