Белгород, Белгородская область, , 14:53 — REGNUM

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. Как сообщила пресс-служба облправительства, Савченко направил телеграмму в адрес правительства Мурманской области.

«Дорогие мурманчане! От имени жителей Белгородской области примите искренние соболезнования в связи с трагической гибелью наших соотечественников в страшной авиакатастрофе, которая болью отозвалась в сердцах белгородцев.

Для нас это большая личная утрата. Наши регионы давно и прочно связаны крепкими узами родства. Многие северяне переехали к нам, в свою очередь, жители Белгородской области трудятся в Мурманске.

В скорбных списках и наш земляк — Алексей Юрьевич Ганзиев, молодой парень, который только начинал жить.

Светлая память погибшим, сил и мужества их родным и близким, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

В пресс-службе также добавили, что Евгений Савченко поручил оказать семье Алексею Ганзиева необходимую поддержку и материальную помощь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, направлявшийся из Москвы в Мурманск. Погиб 41 человек. Причины произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела.