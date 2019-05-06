В Пакистане задержали граждан Китая, обвиняемых в организации проституции

Исламабад, , 14:53 — REGNUM Правоохранительные органы Пакистана задержали шестерых граждан Китая, подозреваемых в перевозке женщин в Китай через заключение фиктивных браков, сообщает 6 мая Geo TV.

Арестованные, как утверждают следственные органы, заключали брак с девушками для того, чтобы получить право вывезти их за границу, где они в последствие занимались проституцией.

Среди задержанных граждан Китая одна женщина. Девушки, как отмечают правоохранительные органы, вывозились за границу обманом.

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