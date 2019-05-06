«Старбакс» в Вестеросе: Дейенерис пьет кофе из бумажного стакана

Нью-Йорк, США, , 13:00 — REGNUM Скрытая реклама кофеен Starbucks была обнаружена интернет-пользователями в 4 эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов». Теории о скрытом маркетинге разнеслись в социальной сети Twitter.

Пользователи опубликовали кадр из серии, в котором Дейенерис Таргариен сидит за праздничным столом в Винтерфелле: окружающие пьют вино из кубков и рогов, а около матери драконов стоит бумажный стаканчик из-под кофе, на котором можно разглядеть логотип международной кофейной сети Starbucks. Инородный для Спедневековья предмет можно разглядеть на 14 минуте эпизода. Корреспондент ИА REGNUM убедился, что это не фотошоп.

«В то время, когда в Вестеросе 304 год, Дейенерис уже живет в 2019», — смеется пользователь Krit_Fit.

«Лучшей рекламы «Старбакса» уже не будет!», — соглашается grandmasterbi_t.

«Самый дорогой сериал в истории», — рассуждает andrey_deny.

«Латте с молоком великанши», — пользовательница aveTesla ссылается на 2 серию сезона, где одичалый Тормунд рассказывает, что пил в детстве молоко великанши, чтобы стать сильным.

«А спорим этот стаканчик из «Старбакса» Капитан Америка забыл, когда возвращал камни бесконечности?» — ссылается к фильму «Мстители: Финал» pauserka.

Минувшей ночью пользователи Twitter рьяно обсуждали 4 серию заключительного сезона фэнтези-сериала HBO «Игра престолов». Их особенно возмутило, как персонаж Тирион Ланнистер высмеивает невинность Бриенны Тарт как раз во время этого пира в Винтерфелле.

Финальный сезон «Игры престолов» состоит из 6 серий, которые выходят в эфир каждый понедельник. Последнюю серию покажут в России 20 мая.

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