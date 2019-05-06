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«Аэрофлот» отменил два ростовских рейса после трагедии в «Шереметьево»

Общество

Остальные рейсы выполняются по графику

«Аэрофлот» отменил два ростовских рейса после трагедии в «Шереметьево»
Иллюстрация: Azimuth.aero.ru
Воздушный флот авиакомпании «Азимут»

Ростов-на-Дону, 6 мая 2019, 11:06 — REGNUM  Авиакомпания «Аэрофлот» после трагедии в столичном аэропорту «Шереметьево» отменила два рейса — из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Путешествия должны были состояться на самолётах «Сухой Суперджет 100», следует из информации, размещённой на официальном сайте ростовского аэропорта «Платов».

Рейс под номером SU-1164 должен был вылететь из «Шереметьево» в 1:55 по московскому времени. Прибытие в воздушной гавани южной столицы планировалось в 4:00. Обратный рейс SU-1165 должен был покинуть аэропорт «Платов» в 5:40, в «Шереметьево» приземлиться в 7:45.

Причина отмены полётов не уточняется.

Ранее сообщалось, что 5 мая в «Шереметьево» совершил жёсткую посадку борт «Сухой Суперджет 100», летевший в Мурманск, в результате чего загорелся. В результате 41 человек погиб.

Известно, что практически сразу же после взлёта экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку.

ИА REGNUM напоминает, что самолёт «Сухой Суперджет 100» является основным у базового авиаперевозчика ростовского аэропорта «Платов».

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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