В Дагестане педофила отправили за решетку

Махачкала, , 15:34 — REGNUM В Дагестане вынесли приговор жителю Цунтинского района республики, виновному в изнасиловании 13-летней девочки. Осуждённый приговорён к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

В судебном заседании было установлено, что в июне 2017 года преступник обманом заманил девочку в безлюдное место вблизи села Цицимах и совершил в отношении неё насилие сексуального характера.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что к 17 годам колонии строгого режима был приговорён житель Карабудахкентского района Дагестана, который в течение года — с мая 2016 по апрель 2017 года — неоднократно насиловал 11-летнюю племянницу своей жены. Отмечалось, что фигурант дела имеет богатое криминальное прошлое — ранее он уже был судим и отбывал наказание.