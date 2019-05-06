В Южной Корее построят питомник с автоматическими системами

Намвон, Южная Корея, , 07:39 — REGNUM В южнокорейской провинции Чолла-Пукто построят питомник растений с новейшим оборудованием, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Лесной службы страны.

По данным представителей ведомства, питомник площадью 3000 кв. м будет построен в районе Унбон-ып города Намвон. На строительство объекта будет выделено 1,2 млрд вон (~$1,02 млн).

Известно, что новый питомник будет представлять собой своего рода теплицу, оснащенную автоматической системой полива и системой подачи растворов с питательными веществами.

После завершения строительства в питомнике будет выращиваться до 250 тыс. деревьев лиственницы тонкочешуйчатой.

«С помощью такого питомника мы сможем выращивать саженцы при любых условиях в любое время года», — сообщили представители Лесной службы.