На майские праздники по всему Китаю взлетели железнодорожные перевозки

Пекин, , 05:59 — REGNUM Число железнодорожных перевозок взлетел по всему Китаю в последний день четырехдневных майских праздников в стране, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 16,67 млн пассажиров по предварительным данным было зафиксировано 4 мая, отметил железнодорожный монополист Китая China Railway Corporation (CRC).

По данным госкомпании, всего 888 поездов отвечали за перевозку пассажиров в пике в указанный день. 3 и 4 мая было зафиксировано 13,19 млн и 13,31 млн пассажироперевозок соответственно, отметили в компании. При этом, рекорд был зафиксирован 1 мая, когда 17,24 млн пассажиров поехали отдыхать на праздники в другие города.

Отметим, что 1 мая в Китае, как и во многих других странах отмечается День труда. В 2019 году праздники длились с 1 по 4 мая, а два воскресенья 28 апреля и 5 мая стали рабочими. Традиционно железнодорожные перевозки в Китае испытывают бум во время Китайского Нового года (обычно в феврале), Дня труда (в мае) и День образования КНР (в октябре).