Волонтёры начали расчистку горы Эверест

Катманду, , 18:50 — REGNUM Уборку горы Эверест начала команда волонтёров. Об этом 5 мая сообщает CNN.

Команда волонтёров из 14 человек за неделю вывезла с Эвереста три тонны мусора. Команда продолжает акцию, ими запланировано вывезти 10 тонн отходов за 45 дней.

Вывозить мусорные кучи с горы высотой 8848 метров над уровнем моря приходится с помощью вертолёта.

Кроме того, волонтёрами начата нелёгкая работа по вывозу тел погибших на склонах горы. Найдено уже четыре тела альпинистов. При этом команда волонтёров столкнулась на Эвересте с проблемой «глобального потепления климата»: растаявший снег открывает людям всё новые тела погибших.

Всего на Эвересте, начиная с первой смерти, произошедшей здесь в 1922 году, скончалось более 200 человек. Тела погибших остаются на склонах горы, потому что вывезти их оттуда практически невозможно.

Стоит отметить, что власти Непала, страны, на чьей территории находится гора Эверест, неоднократно и безуспешно предпринимали попытки решить проблему захламлённости на вершине.

Попытки расчистить Эверест предпринимаются с 2014 года. Существует даже депозит, который туристы оставляют перед восхождением на гору. Депозит возвращается, если альпинист принесёт с вершины восемь килограмм мусора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о строительстве властями Китая на горе Эверест экологически чистых туалетов на высоте 5200 метров, 5800 метров и 6500 метров. Самое высоко расположенное сооружение такого рода будет построено на высоте 7028 метров, на северном склоне горы.

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