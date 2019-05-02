МВД РФ проверит данные о продаже георгиевских лент со свастикой

Нижний Новгород, , 20:27 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проверяют размещенные в сети интернет данные о продаже георгиевских лент со свастикой в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

«Информация о продаже на территории Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой… проверяется полицией», — отметил источник.

Ранее житель Нижнего Новгорода Александр Д. написал на странице в соцсети Facebook, что в городе в одном из магазинов были выявлены в продаже георгиевские ленточки со свастикой.

По мнению интернет-пользователя, посыл такой «ошибки» — «звезда раздавила фашистскую погань», однако исполнена задумка была не лучшим образом.