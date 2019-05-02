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Бортовой журнал корабля «Аполлон-11» выставят на аукцион Christie's

Общество

Журнал будет разыгран на торгах в Нью-Йорке, приуроченных к 50-летию первой высадки человека на Луну

Нью-Йорк, США, 2 мая 2019, 15:07 — REGNUM  Журнал с инструкциями, использовавшийся на борту посадочного модуля космического корабля «Аполлон-11» при совершении посадки на Луну в 1969 году, будет разыгран на аукционе Christie's. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Журнал будет разыгран 18 июля на торгах в Нью-Йорке. Организаторы аукциона рассчитывают, что журнал будет продан за $7−9 млн.

Отмечается, что пометки, оставленные астронавтом Олдрином на 10 странице этого журнала, стали первыми записями, которые человек сделал на небесном теле, отличном от Земли.

Напомним, 20 июля 1969 года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля «Апполон-11» на поверхность естественного спутника Земли районе Моря Спокойствия. Армстронг и Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января 2017 года в США скончался астронавт Юджин Сернан, являющийся последним человеком, стоявшим на поверхности Луны (14 декабря 1972 года).

Читайте ранее в этом сюжете: Скончался астронавт Юджин Сернан — последний человек, который ходил по Луне

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