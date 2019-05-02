Четверг, 2 Мая 2019 года
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Организаторы незаконной акции в Петербурге отправлены под арест

Общество

Оппозиция пыталась митинговать в Петербурге 1 мая, но собрала только 50 человек

Организаторы незаконной акции в Петербурге отправлены под арест
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Под арестом

Санкт-Петербург, 2 мая 2019, 08:15 — REGNUM  В Санкт-Петербурге Невский районный суд отправил под административный арест на 10 суток бывшего председателя движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, который устроил несанкционированню акцию 1 мая.

Судья Невского районного суда Виктория Черникова признала Пивоварова виновным в организации несогласованного массового мероприятия 1 мая. Ему дали 10 суток административного ареста.

Такой же срок получил и руководитель так называемого «штаба» оппозиционного блогера Алексея Навального Александр Шуршев, который также участвовал в организации этой несанкционированной акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пивоваров и Шуршев попытались устроить несанкционированную акцию в Петербурге 1 мая под названием «Свободному Петербургу — свободные выборы». Были задержаны около 50 человек, пытавшиеся принять участие в акции. Часть из них отпустили после проведения профилактических бесед, в отношении остальных ведется административное производство.

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