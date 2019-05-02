Четверг, 2 Мая 2019 года
05:54:42 МСК

В России Первомай отпраздновали более 2,4 млн человек

Общество

По всей стране проходили культурно-массовые мероприятия, посвященные празднику весны и труда

Москва, 2 мая 2019, 04:45 — REGNUM  Праздничные мероприятия в День весны и труда состоялись в более чем тысяче российских населенных пунктов. В них участвовали свыше 2,4 млн человек, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Были запланированы около 1,5 тыс. культурно-массовых мероприятий, посвященных празднику весны и труда, в том числе праздничные концерты и спортивные мероприятия.

Безопасность и общественный порядок обеспечивали более 40 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, народные дружинники, общественные формирования и частные охранные компании, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины российских граждан (49%) собирались, по данным опроса ВЦИОМ, отмечать 1 мая в 2019 году.

Читайте также: Первомай в Москве: приветы с Красной площади

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить