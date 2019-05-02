В России Первомай отпраздновали более 2,4 млн человек

Москва, , 04:45 — REGNUM Праздничные мероприятия в День весны и труда состоялись в более чем тысяче российских населенных пунктов. В них участвовали свыше 2,4 млн человек, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Были запланированы около 1,5 тыс. культурно-массовых мероприятий, посвященных празднику весны и труда, в том числе праздничные концерты и спортивные мероприятия.

Безопасность и общественный порядок обеспечивали более 40 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, народные дружинники, общественные формирования и частные охранные компании, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины российских граждан (49%) собирались, по данным опроса ВЦИОМ, отмечать 1 мая в 2019 году.

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