В Великом Новгороде впервые прошла «Монстрация» — всех задержали

Великий Новгород, , 17:19 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 1 мая, впервые состоялась «Монстрация». С асбурдными плакатами и лозунгами от памятника Петру Первому до центральной площади города прошли 12 человек, но маршрут «монстрантов» прервался у здания регионального управления МВД. Полиция задержала для дачи показаний всех участников шествия — 12 человек, сообщает интернет-портал «Новгород.ру».

Акция не была согласована с властями.

Добавим, что участники «Монстрации» заявляют о её неполитическом характере. В Великом Новгороде они были с лозунгами «Осторожно, постмодерн!», «Панковка для панков!», «Make Novgorod great again» и другими.

Напомним, «Монстрация» зародилась в Новосибирске в 2004 году и проводится 1 мая в противовес официальным шествиям и демонстрациям. В этом году в Новосибирске в акции приняли участие 1,2 тыс. «монстрантов».

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