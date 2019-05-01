В новосибирской «Монстрации» приняло участие около 1,2 тысячи человек

Новосибирск, , 14:23 — REGNUM Около 1,2 тысячи человек приняло участие в новосибирском молодежном шествии «Монстрация», в котором используются абсурдные лозунги, сообщает 1 мая портал baikal24.ru.

«Монстрация» прошла сразу после традиционного первомайского шествия у Дома офицеров в Новосибирске. Участвующие в ней прошли по ул. Имени Орджоникидзе и завершили её фотосессией.

Молодежь, участвовавшая в шествии, несла лозунги «Нам хана», «Городу нужны мы, а не эта тряпка», «Интернет со вкусом лука», «Здесь я в своей тарелке», «Фейк Культ Привет» и многие другие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске подобное мероприятие собрало около 50 человек.

Напомним, шествие «Монстрация» зародилось в Новосибирске в 2004 году и проводится 1 мая. Оно представляет собою молодежную акцию постмодернистского характера, в ходе которой используются абсурдные и по преимуществу аполитичные транспаранты и лозунги.