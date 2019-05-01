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Первомай в Ростове-на-Дону — шествие профсоюзов и селфи с губернатором

Общество

В донской столице прошла акция профсоюзов «За справедливую экономику в интересах человека труда»

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Первомай в Ростове-на-Дону — шествие профсоюзов и селфи с губернатором
Иллюстрация: Donland.ru
Селфи с губернатором

Ростов-на-Дону, 1 мая 2019, 12:57 — REGNUM  В Ростове-на-Дону Первомай отметили шествием профсоюзов под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Акция объединила более 15 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 1 мая.

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Первомайская демонстрация
Иллюстрация: Donland.ru
Первомайская демонстрация

«Этот праздник всегда собирал людей труда в праздничную колонну, у всех было прекрасное настроение: весна, пора надежд. Праздник Весны и Труда — это то, что объединяет людей. Здорово, что эта традиция сохраняется и у нас в Ростовской области, и в городах и поселениях всей страны. Хотел бы всех трудящихся Ростовской области поздравить с этим замечательным днём и пожелать всего самого доброго, чтобы все мечты и желания сбывались, чтоб всё было в порядке дома», — сказал глава региона.

Некоторым участникам шествия удалось сделать селфи с донским губернатором.

По имеющимся данным, всего в Ростовской области в акциях профсоюзов приняло участие около 70 тыс. жителей Дона.

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1 мая
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