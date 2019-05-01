15 тысяч жителей Твери отметили Первомай демонстрацией

Тверь, , 12:02 — REGNUM Около 15 тысяч человек приняли участие в демонстрации в Твери 1 Мая, в День весны и труда. В праздничной колонне прошли трудовые коллективы ведущих предприятий и организаций областного центра, городов и районов Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В колонне вместе с Героями социалистического труда, кавалерами Ордена трудовой славы, выдающимися жителями Верхневолжья прошел глава региона Игорь Руденя. В первые ряды шествия встали заслуженные работники предприятий и организаций, спортсмены, активная молодежь, волонтеры, а также руководство Федерации тверских профсоюзов, Законодательного Собрания региона, города Твери.

«Сегодня уже второй раз в новейшей истории Верхневолжья на первомайской демонстрации собрались лучшие трудовые коллективы региона, представители трудовых династий, герои труда — люди, которые посвятили себя работе и жизни на территории Тверского региона», — сказал Игорь Руденя в беседе с журналистами.

Участников демонстрации с 1 Мая поздравили Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов и полный кавалер Ордена трудовой славы Вячеслав Клочков.

«Рассчитываю, что традиция празднования 1 Мая останется в нашей области надолго», — сказал Владимир Суслов.

В демонстрации в этом году приняли участие представители коллективов Тверского вагоностроительного завода, ПАО «Электромеханика», ЗАО «Тверской экскаватор», ЦКБ транспортного машиностроения, Мелькомбината, Тверской швейной фабрики, заводов «Марс» и Бежецксельмаш, ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь» и других организаций. Колонны демонстрации прошли от Театральной площади Твери по ул. Советской через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы, где затем состоялся праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, традицию проведения первомайских демонстраций в Тверской области возродили в 2018 году. Праздничные шествия в День весны и труда проходят в Твери, а также в Ржеве, Торжке, Осташковском, Кашинском городских округах и других районах.

Отметим, что всего с 1 по 5 мая в Тверской области запланировано более 20 спортивных, свыше 300 культурно-развлекательных событий, которые объединят около 50 тысяч жителей региона.