Москва, 1 мая 2019, 11:01 — REGNUM
Колонны по Красной площади в Москве во время первомайского шествия идут с собственным музыкальным сопровождением, передаёт 1 мая корреспондент ИА REGNUM.
Так, впереди колонны студентов идут музыканты, они исполняют песни на гитарах, колонна с флагами различных родов войск следует под барабанную дробь, колонна в русских национальных костюмах шествует под игру гармони.
С трибуны выступают профсоюзные лидеры, их речи, в основном, обращены социальным проблемам, которые есть в обществе.
Как сообщало ИА REGNUM, колонны следуют от Храма Василия Блаженного к Историческому музею.