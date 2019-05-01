Москва, , 11:01 — REGNUM

Колонны по Красной площади в Москве во время первомайского шествия идут с собственным музыкальным сопровождением, передаёт 1 мая корреспондент ИА REGNUM.

Так, впереди колонны студентов идут музыканты, они исполняют песни на гитарах, колонна с флагами различных родов войск следует под барабанную дробь, колонна в русских национальных костюмах шествует под игру гармони.

С трибуны выступают профсоюзные лидеры, их речи, в основном, обращены социальным проблемам, которые есть в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, колонны следуют от Храма Василия Блаженного к Историческому музею.