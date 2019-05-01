Снежный Первомай в Новосибирске не только объединил, но и удивил

Новосибирск, , 11:05 — REGNUM Новосибирцы прошли первомайским шествием по центральной улице областной столицы — Новосибирска.

По официальным данным, в двух колоннах проследовали около 23 тысяч человек. Если учитывать, что накануне в городе похолодало, а во время праздника начал пролетать снег, людей собралось много.

Бок о бок стояли дети, взрослые и старики: представители власти, общественных организация и политических объединений; рядовые граждане и чиновники.

По традиции колонны возглавили представители областной и муниципальной власти — глава Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Этот Первомай объединил не только рядовых граждан, но и представителей разных политических партий. Нельзя было не заметить и не отметить, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников (ЕР) и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) шагали вместе в одной колонне, правда, не сразу — Локоть присоединился чуть позже, ранее он возглавлял колонну КПРФ.

«Слышал, что на этот Первомай в Новосибирске «Единая Россия» и КПРФ пойдут вместе. Всячески приветствую и категорически одобряю. Избиратель должен знать, что в какую бы из двух политических сил он не выбрал в бюллетени (в сентябре в Новосибирске пройдут выборы мэра города, в которых примет участие Анатолий Локоть, а вот ЕР отказалась выставлять своего кандидата — прим. ИА REGNUM ), пойдут они плечом к плечу и в одну сторону», — отметил председатель правления общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов на своей странице в социальной сети Facebook.

О том, что Травников и Локоть будут идти вместе на Первомай ранее подчёркивали и в мэрии Новосибирска.

«В Новосибирске пройдёт праздничное шествие трудовых коллективов и митинг на площади им. Ленина. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем Федерации профсоюзов Новосибирской области Александром Козловым возглавит колонну трудящихся и поздравит горожан с государственным праздником на митинге», — отмечалось в официальном анонсе мероприятия.

Как отметил Андрей Травников, День весны и труда — праздник, объединяющий россиян самых разных поколений и профессий. А Анатолий Локоть напомнил, что историю этот день вошёл как праздник международной солидарности трудящихся, а «сегодня мы связываем его с торжеством созидательного труда, обновлением и надеждами на лучшие перемены».

По данным «Тайги.инфо», задумка организаторов заключалась в том, чтобы продемонстрировать единство областной и городской власти перед сентябрьскими выборами мэра.

И это похоже на правду. Потому как партии — ЕР и КПРФ оказались в самом конце первомайского шествия, они пропустили вперёд представителей бюджетной сферы, школьников и студентов, профсоюзы и другие объединения.

Шествие на Первомай в Новосибирске в этом году перестало быть политическим, на которое оно было похоже предыдущие годы. В первых рядах шли бок о бок представители самых различных политических объединений, при встрече пожимая друг другу руки и поздравляя с праздником.

Сегодня был праздник, который Новосибирск запомнит, а кто-то может быть и припомнит через несколько месяцев, так же как и пакт «Травников-Локоть». Одним такое единство по душе, другим нет. Впрочем, сегодня главы города и области в очередной раз продемонстрировали, что готовы к диалогу, а это не может не радовать жителей Новосибирской области, которая последние несколько лет была в числе тех регионов, где и политическая, и общественная жизнь кипела.

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Не обошлось, правда, и без своего рода предвыборной агитации. Когда основная колонна уже разошлась по главной площади города, а Травников и Локоть поздравляли новосибирцев со сцены, к площади Ленина подошла колонна КПРФ, которая несла плакат: «Наш мэр — Локоть».

Позже объяснение дал глава региональной федерации профсоюзов Александр Козлов. Выступая со сцены, он предложил перед выборами мэра создать общественное движение «Наш мэр — Локоть» .

«Путин в своем послании определил главную цель — повышение качества жизни человека. В Новосибирске нашли согласие этажи и ветви власти, что помогает развиваться экономике региона и города. Уверен, только объединив усилия, можно достигнуть главной цели, решить задачу президента, — отметил Александр Козлов.