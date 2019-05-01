Первомай в Москве: платные парковки стали бесплатными

Москва, , 08:17 — REGNUM В Москве с 1 мая стали бесплатными уличные парковки в центре города, информирует в Twitter ГКУ «Администрация московского парковочного пространства» (АМПП).

«Парковка на столичных улицах в государственные праздники будет бесплатной с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая, в том числе в зонах с тарифом 380 руб./ч», — говорится в сообщении.

В АМПП добавили, что парковки со шлагбаумом работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в День Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами одиннадцати столичных таксомоторных компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Парковка в Москве станет бесплатной на майские праздники

Читайте развитие сюжета: В первомайском шествии на Красной площади пройдут более 100 тыс. москвичей