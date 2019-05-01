Парковка в Москве в майские праздники станет бесплатной

Москва, , 08:17 — REGNUM Парковки автотранспорта на московских улицах будут в нынешние майские праздники бесплатными, сообщает 1 мая сайт «Московский паркинг».

«Напоминаем, что парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая включительно», — говорится в сообщении.

При этом также сообщается, что парковки со шлагбаумом будут работать в своем обычном режиме.

Кроме этого автомобилистов попросили внимательно планировать свои поездки, следовать указаниям дорожных знаков, быть более внимательными и оставлять свои машины только в разрешенных для стоянки местах, так как неправильно припаркованные автомашины могут помешать пешеходам и стать причиной ДТП.

Отметим, нынешние выходные, связанные с майскими праздниками, пройдут 1 по 5 мая включительно и с 9 по 11 мая включительно.