Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM

Петербургское ОАО «Метрострой» назвало «патовой» ситуацию, из-за которой художники-оформители были вынуждены выставить на Avito мозаичное панно в честь советских воинов-интернационалистов, участвовавших в событиях в Афганистане.

Эта работа должна была украсить станцию метро «Проспект Славы», которая достраивается в рамках Фрунзенского радиуса вблизи Парка Интернационалистов. По данным СМИ, мозаичное панно «Афганистан» выставлено на продажу 30 апреля его создателем, директором компании «Тесер» Егором Быстровым.

Как объяснили сегодня в компании «Метрострой» — генподрядчике по строительству метро в Петербурге — все платежи в рамках выполнения госконтракта по строительству метро должны проходить через обособленный счет.

«Это обязательно как для генподрядчика, так и для субподрядчиков. У компании «Тесера» такого счета нет. Дирекция может провести платеж на обычный счет организации только в случае, если она является прямым поставщиком. Доказательством прямой поставки является лицензированность или сертифицированность продукта. Но в случае с таким уникальным произведением, как мозаичное панно, которое к тому же несет в себе явную художественную и авторскую ценность, это невозможно», — говорится в сообщении пресс-службы «Метростроя», поступившем в ИА REGNUM.

Там добавили, что платеж на сумму в 10 млн рублей, в качестве аванса компании «Тесера», был включен «Метростроем» в реестр платежей, «однако не был акцептован по вышеуказанным причинам».

Читайте также: Беглов анонсировал запуск Фрунзенского радиуса метро Петербурга

Напомним, срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на «фиолетовой» ветке официально назначен на последний день лета 2019 года. По данным властей Петербурга, готовность новых станций в настоящее время составляет более 90%. Общая стоимость работ по государственному контракту на строительство объектов Фрунзенского радиуса составляет 33,99 млрд руб.