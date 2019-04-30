Из Петербурга выслано 426 мигрантов, более половины — в Узбекистан

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM С начала 2019 года из Санкт-Петербурга депортировано 426 мигрантов за нарушения правил пребывания в России. Причем 57% выдворенных на родину мигрантов — граждане Узбекистана. Об этом сообщило 30 апреля Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Вторыми по числу депортированных являются мигранты из Таджикистана — 20% от всех высланных. Кроме них из Петербурга отправляли восвояси граждан Украины, Азербайджана, Индии, Нигерии, Камеруна, Марокко, Египта, Алжира, Гвинеи.

«Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации», — подчеркивают судебные приставы.

Читайте также: Трудовых мигрантов в Петербурге стало меньше, а патентов на работу — больше

По данным полиции, в Санкт-Петербург за 2018 год въехало 366,6 тысяч трудовых мигрантов. Это на семь тысяч меньше, чем в 2017 году. Среди прошлогодних мигрантов 252 тысячи — представители бывших республик СССР. Основную долю трудовых мигрантов «поставляют» в Петербург три страны: Узбекистан (147,2 тыс. в 2018 году), Таджикистан (74,1 тыс.) и Киргизия (30,6 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: Назван минимальный размер зарплаты, на которую согласны мигранты в России