На Урале обеспокоились имиджем казаков

Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM Современные казаки зачастую воспринимаются негативно в российском обществе, что нужно исправить. Об этом заявила заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества Светлана Воропаева на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Воропаева признала, что нынешний образ у казаков — «не совсем ахти».

Я не знаю, почему образ казака впечатался в общественное сознание как образ мужчины хамоватой наружности с нагайкой в руках. Я не знаю, почему положительные моменты работы казачества не освещаются прессой.

У всех давным-давно единообразная форма, но есть ощущение, что при прохождении на параде обязательно сфотографируют недобросовестного казака, и его будут пиарить как единственное лицо казачества», — сказала заматамана.

Причины нынешнего положения вещей могут лежать в истории.

«Вопрос достаточно сложный и тяжёлый для нас. Он обусловлен историческими предпосылками и вообще жизнью. Исторически Свердловская область — не казачий регион», — считает Воропаева.

Напомним, в Свердловской области иногда находят «липовых» казаков. В феврале 2019 года люди в казачьей одежде пытались противостоять проведению ралли на озере Балтым. Позже было установлено, что данные «казаки» не имеют отношения к уральскому казачеству.

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