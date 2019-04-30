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На Урале обеспокоились имиджем казаков

Общество

«Образ — не совсем ахти»

Екатеринбург, 30 апреля 2019, 12:41 — REGNUM  Современные казаки зачастую воспринимаются негативно в российском обществе, что нужно исправить. Об этом заявила заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества Светлана Воропаева на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Воропаева признала, что нынешний образ у казаков — «не совсем ахти».

Я не знаю, почему образ казака впечатался в общественное сознание как образ мужчины хамоватой наружности с нагайкой в руках. Я не знаю, почему положительные моменты работы казачества не освещаются прессой.

У всех давным-давно единообразная форма, но есть ощущение, что при прохождении на параде обязательно сфотографируют недобросовестного казака, и его будут пиарить как единственное лицо казачества», — сказала заматамана.

Причины нынешнего положения вещей могут лежать в истории.

«Вопрос достаточно сложный и тяжёлый для нас. Он обусловлен историческими предпосылками и вообще жизнью. Исторически Свердловская область — не казачий регион», — считает Воропаева.

Напомним, в Свердловской области иногда находят «липовых» казаков. В феврале 2019 года люди в казачьей одежде пытались противостоять проведению ралли на озере Балтым. Позже было установлено, что данные «казаки» не имеют отношения к уральскому казачеству.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале «казакам» не удалось остановить «Сказочный патруль» на Балтыме

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Казачество
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