1 мая — День трудящихся или просто выходной: опрос

Москва, , 10:26 — REGNUM Для большинства жителей России (32%) 1 мая в первую очередь является Международным днем солидарности трудящихся. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Менее трети граждан (31%), считают, что Первомай — это праздник весны. Для 31% опрошенных 1 Мая — это просто выходной день.

Гораздо меньше граждан РФ,(3%) которые считают, что 1 мая — это День борьбы за свои социальные права различных групп населения.

Опрос проведен 27 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, граждане России будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня весны и труда.

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