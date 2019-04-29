Бывший глава головного предприятия «Роскосмоса» Дмитрий Панов арестован

Москва, , 19:20 — REGNUM Замосковорецкий суд Москвы отправил под арест до 24 июня бывшего исполняющего обязанности генерального директора НПО «Техномаш» (входит в структуру государственной корпорации «Роскосмос») Дмитрия Панова в рамках уголовного дела о крупных хищениях. Решение было принято сегодня, 29 апреля.

Первоначально меру пресечения в отношении Панова суд должен был избрать 26 апреля, однако прокурор ходатайствовал отложить заседание для того, чтобы дать следствию время лучше обосновать причастность Панова к преступлению.

Панову вменяется в вину хищение более 400 млн рублей государственных средств, выделенных из бюджета, при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Панову грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что в течение двух лет НПО «Техномаш» перечисляло денежные средства малоизвестным компаниям, которым были поручены работы, но в реальности никакой реконструкции так и не произошло. Когда же речь зашла о банковских гарантиях, то выяснилось, что они фальшивые.

Сперва Панов был свидетелем в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела, но вскоре его переквалифицировали в обвиняемые.

В ходе заседания Панов и его защита просили о домашнем аресте. Мотивировалось это тем, что у Панова слабое здоровье — он был неоднократно ранен в ходе военной службы, получал осколочные ранения, был контужен при взрыве мины. Кроме того, Панов содержит жену, двух малолетних детей и престарелого отца-инвалида. Также указывалось, что за границу Панов не сбежит — его заграничный паспорт хранится на предыдущем месте работы. Адвокаты указывали, что Панова положительно характеризует тот факт, что он написал множество учебников, имеет различные награды, в том числе орден ветерана военной разведки.

Суд к доводам защиты не прислушался.

Про Панова известно, что в НПО «Техномаш», которое является головным предприятием «Роскосмоса», он работал с 2012 года. Уволили Ппнова в июле 2018 года, когда главой «Роскосмоса» стал Дмитрий Рогозин.