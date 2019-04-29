Роспотребнадзор рассказал, как «отдохнуть на природе, не навредив здоровью»

Москва, , 17:24 — REGNUM Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан, как в предстоящие майские праздники «отдохнуть на природе, не навредив здоровью». Соответствующее сообщение опубликовано 29 апреля на официальном сайте ведомства.

В частности, специалисты не советуют покупать мясо и другие пищевые продукты в местах неустановленной торговли. На пикник не рекомендуется брать молочные и сырые маринованные продукты, копчёности, яйца и кондитерские изделия с кремом, поскольку все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.

При жарке мяса на огне рекомендуется использовать нежирное мясо. Отмечается, что говядина не содержит большого количества жира, является хорошим источником железа и других пищевых компонентов.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что жарка мяса на мангале не гарантирует полного «обеззараживания», поскольку бактерии умирают лишь при 70−75 градусах. Для уверенности в безопасности шашлыка рекомендуется обильно сдобрить мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица.

Во избежание обезвоживания организма специалисты рекомендуют употреблять большое количество жидкости. Для этой цели подойдут чай, минеральная вода, морс, кисло-молочные напитки с низким содержанием жира, отвары из сухофруктов. При этом не рекомендуются к употреблению газированные напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара, а также энергетики и алкоголь.

Для защиты от клещей рекомендуется выбирать одежду, закрывающую ноги и руки, а перед тем, как отправиться на пикник, позаботиться о покупке противоклещевых аэрозолей.

Более подробно с рекомендациями можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.