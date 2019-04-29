Техника начала снос гаражей в московском районе Хорошёво-Мневники

Москва, , 16:50 — REGNUM В Москве начинается снос гаражного комплекса в районе Хорошёво-Мневники, сообщает канал «Рупор Москвы».

Канал показал кадры работы техники по демонтажу металлических строений. Владельцы гаражей вызвали на место полицию, они считают, что рабочие действуют незаконно.

Ранее в кооперативе, по словам владельцев гаражей, были размещены объявления с предложением подписать договоры, по которым они получат в обмен на объект недвижимости сумму в 150 тысяч рублей. Люди считают это соглашение невыгодным, они уверены, что гаражи принадлежат им законно и пытаются это обосновать.

Несмотря на то, что днём в будний день многие владельцы гаражей находятся на работе, на территории комплекса начали собираться люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируют снести гаражи на месте будущей Юго-Восточной хорды.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство Юго-Восточной хорды Москвы разделило жителей Печатников