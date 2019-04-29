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Техника начала снос гаражей в московском районе Хорошёво-Мневники

Общество

Владельцам предлагают 150 тысяч рублей

Москва, 29 апреля 2019, 16:50 — REGNUM  В Москве начинается снос гаражного комплекса в районе Хорошёво-Мневники, сообщает канал «Рупор Москвы».

Канал показал кадры работы техники по демонтажу металлических строений. Владельцы гаражей вызвали на место полицию, они считают, что рабочие действуют незаконно.

Ранее в кооперативе, по словам владельцев гаражей, были размещены объявления с предложением подписать договоры, по которым они получат в обмен на объект недвижимости сумму в 150 тысяч рублей. Люди считают это соглашение невыгодным, они уверены, что гаражи принадлежат им законно и пытаются это обосновать.

Несмотря на то, что днём в будний день многие владельцы гаражей находятся на работе, на территории комплекса начали собираться люди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируют снести гаражи на месте будущей Юго-Восточной хорды.

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