Повредившему картину Репина «Иван Грозный» грозит три года тюрьмы

Москва, , 16:39 — REGNUM Обвинение просит суд приговорить к трём годам лишения свободы обвиняемого в повреждении картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

«Прошу назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — приводит слова прокурора РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года посетитель Третьяковской галереи разбил защитное стекло на картине Ильи Репина металлической стойкой ограждения, в результате чего холст получил повреждения в нескольких местах, также пострадала рама картины. Нанесённый ущерб был оценён в 30 млн рублей.

В отношении 37-летнего Игоря П. было возбуждено уголовное дело по статье 243 УК России «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

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