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Гидрометцентр рассказал о погоде в День Победы в Москве

Общество

9 мая в столице будет облачно

Гидрометцентр рассказал о погоде в День Победы в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад в День Победы в Москве

Москва, 29 апреля 2019, 16:22 — REGNUM  Температура воздуха в Москве в День Победы, 9 мая, составит 15−18 градусов тепла. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предварительно можно сказать, что холодной погоды в Москве и области на 9 мая не прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что о возможности осадков на сегодняшний день говорить сложно, но есть вероятность того, что погода будет облачной.

В целом, как отметил Вильфанд, прогноз на 10-дневный срок может быть только предварительным, и он ещё будет ежедневно корректироваться.

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