Подозреваемого в коррупции сотрудника белгородской колонии оправдали

Алексеевка, Белгородская область, , 15:24 — REGNUM В Белгородской области 26 апреля вступил в законную силу оправдательный приговор в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 4, которого обвиняли в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Экс-замначальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области было предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки в крупном размере. По версии следствия, один из заключённых алексеевской колонии предлагал посодействовать другим в условно-досрочном освобождении. За это от родственников двух осуждённых он получил 370 и 400 тысяч рублей. Деньги якобы предназначались заместителю начальника колонии в качестве взятки. Один из этих заключённых действительно вышел из колонии по УДО — по объективным причинам, а не из-за покровительства. Второму деньги вернули.

О том, что деньги были переданы замначальника колонии, заявил только сам фальшивый «посредник» в ходе предварительного следствия. На суде он отказался от своих слов, а других доказательств вины бывшего заместителя начальника не было представлено.

В итоге сотрудник колонии был оправдан по всем обвинениям и заслужил право на реабилитацию. Ранее в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которую теперь суд также отменил.

Заключённый колонии, обманом получивший деньги от других отбывающих наказание, был признан виновным в одном эпизоде мошенничества в крупном размере. Его приговорили к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима.