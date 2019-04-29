Геймера заблокировали в LoL на три дня за обсуждение «Мстителей»

Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Игроков компьютерной стратегии League of Legends (LoL) блокируют за спойлеры к супергеройскому фильму «Мстители: Финал»: дискуссия, посвященная инициативе, развернулась на форуме Reddit.

Пользователь с ником Laptop-Guy опубликовал переписку с представителями службы поддержки разработчика игр из США Riot Games. Игрока заблокировали на трехдневный срок из-за активного обсуждения событий киноленты Marvel «Мстители: Финал», которая вышла в США 24 апреля.

«Спойлерить фильм для игроков, которые, возможно, его еще не видели, это не круто» — объясняет в письме причину блокировки специалист Riot Games.

Мнения участников форума Reddit по поводу ситуации разделились: половина считает, что раскрытие сюжета действительно стоит внутриигрового «бана», другая возмущается такой реакцией. По крайней мере за рассказы о проведенных матчах или других просмотренных фильмах компания никого не блокировала.

«Хорошо, я понимаю, что это супер-ожидаемый фильм с 10-летним выигрышем, но это кажется абсурдом», — недоумевает пользователь OneTrueChaika.

«Лично я был бы в тысячу раз злее, если бы кто-то испортил мне этот фильм, а не проспойлерил очередной матч. Еще одна потеря, хотя она и может быть угнетающей в данный момент, ничего не меняет. Но опыт просмотра этого конкретного фильма в первый раз, когда не знаешь, что произойдет — это нечто уникальное, что вы не сможете вернуть, если просмотр будет испорчен. 11 лет создания этой невероятной истории. Некоторых людей очень волнуют эти персонажи и удивительная вселенная, это большая часть их детства и жизни. Это определенно не то же самое, что испортить любой другой случайный фильм», — парирует AirWalker1

Ранее в Гонконге после премьеры фильма «Мстители: Финал» один из бывших зрителей был избит фанатами киносаги за громогласное озвучивание событий премьеры на территории кинотеатра. Мужчине на месте оказали первую помощь, в то время как нападающие скрылись в кинотеатре.

В России кинолента, завершающая 11 лет истории киновселенной Marvel, вышла в прокат 29 апреля 2019 года.

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