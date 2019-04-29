1 мая в Варшаве пройдёт марш националистов

Варшава, , 12:46 — REGNUM Окружной суд в Варшаве отменил решение президента (мэра) города Рафала Тшасковского о запрете запланированного на 1 мая «Марша суверенитета», организованного националистическими организациями Польши.

Марш, организатором которого выступает националистическая партия «Конфедерация KORWiN», должен начаться на Замковой площади и пройти по улицам Варшавы до представительства Еврокомиссии, чтобы провести там пикет.

26 апреля мэр Варшавы запретил демонстрацию под тем предлогом, что на Замковой площади уже ведётся подготовка к празднованию Дня конституции 3 мая, кроме того, там не поместятся 100 тысяч демонстрантов, которых обещают собрать националисты.

Судья Рафал Себастьян Вагнер, отменяя решение мэра, пояснил, что подготовка к празднованию 3 мая займёт незначительную часть площади, а свобода собраний играет очень важную роль в демократическом правовом государстве и является одним из условий существования демократического общества.

Председатель Национального движения Мариуш Крогульский заявил, что доволен решением суда, и не сомневался, что оно будет таким, поскольку «аргументы президента Тшасковского не имели веских оснований».

Как заявил мэр Тшасковский, в случае, если на демонстрации будут фашистские лозунги или нацистские символы, она будет немедленно прекращена.

«На улицах Варшавы нет места для коричневых маршей», — приводит слова мэра издание gazeta.pl.