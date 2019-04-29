Шарм-эль-Шейх, Египет, , 12:50 — REGNUM

Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch призвала Африканский союз пересмотреть санкции в отношении свободы деятельности Африканской комиссии по правам человека, передает Deutsche Welle Swahili.

На встрече представителей Африканской комиссии по правам человека, прошедшей в городе Шарм-эль-Шейх, директор по делам Африки в организации Human Rights Watch Карин Канеза-Нантулья заявила, что решение, принятое Генеральной ассамблеей Африканского союза в отношении осуществления более строгого контроля за Африканской комиссией по правам человека, угрожает независимости этой важной для всей Африки организации.

Директор Human Rights Watch добавила, что Африканская комиссия по правам человека была наивысшей правозащитной инстанцией для жителей тех стран Африки, где права человека нарушаются.

В июне 2018 года представители Генассамблеи Африканского союза заявили, что Африканская комиссия по правам человека имеет право на осуществление свой деятельности, но в то же время не имеет права оспаривать решения Африканского союза. Также на Ассамблее были ужесточены правила выдачи лицензий негосударственным наблюдателям за соблюдением прав человека.

Африканская комиссия по правам человека существует уже более 30 лет.