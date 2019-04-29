Для строительства общежитий в Нур-Султане выделили 16 участков

Нур-Султан, , 09:20 — REGNUM Акимат (администрация) Нур-Султана выделил 16 участков для строительства новых общежитий для учащихся вузов. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова, сообщает 29 апреля издание Informburo.

По её словам, в столице Казахстана в общежитии нуждаются 17 636 студентов. Замминистра отметила, что в рамках двух проектов уже разработана проектно-сметная документация, и еще пять находятся на стадии разработки.

Асылова добавила, что в рамках государственно-частного партнерства заключено два договора на 710 мест, и на стадии переговоров находятся еще четыре договора на 4 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в правительстве Казахстана состоялось заседание, посвященное обеспечению общежитиями учащейся молодежи. Премьер-министр республики Аскар Мамин поручил прекратить практику дорогостоящей сметной документации.

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