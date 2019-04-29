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В Омске на Пасху сложили панно из 10 тысяч яиц

Общество

Пасхальные мероприятия прошли 28 апреля на Соборной площади Омска

В Омске на Пасху сложили панно из 10 тысяч яиц
Иллюстрация: Omskportal.ru
Пасхальный рекорд в Омске

Омск, 29 апреля 2019, 07:07 — REGNUM  В Омске в праздничных мероприятиях, посвящённых Великой Пасхе, приняли участие более 8 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Праздничные мероприятия прошли 28 апреля на площади перед Успенским кафедральным собором. Омичи и гости города смогли послушать праздничный концерт и получить музыкальные поздравления от воспитанников омских воскресных школ. Желающие попробовали себя в роли звонаря, поучаствовали в пасхальном хороводе, побывали на ярмарке ремесел и так далее.

Также в Омске 28 апреля поставили пасхальный рекорд. 10 тысяч пасхальных яиц сложили в единое «Пасхальное панно». Участники торжества получили освященные пасхальные яйца.

Пасхальная служба прошла в Успенском кафедральном соборе. Завершились праздничные мероприятия раздачей благодатного огня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России в пасхальных мероприятиях приняли участие более 4,3 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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