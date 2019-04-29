Москва, , 05:33 — REGNUM

Более 4,3 млн жителей России приняли участие в пасхальных мероприятиях. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Около 12 тыс. литургий, богослужений и крестных ходов, посвященных Воскресению Христову, состоялись во множестве городов и сёл. Безопасность участников церемоний обеспечивали более 52 тыс. стражей порядка. Были привлечены сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Пасху православные верующие отметили в этом году в ночь на 28 апреля. Президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной службе в храме Христа Спасителя в Москве. Молебен в храме совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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