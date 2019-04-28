Тверской губернатор Игорь Руденя поздравил православных с Пасхой

Тверь, , 12:20 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил православных верующих со Светлым Христовым Воскресением, которое православный мир отмечает 28 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В своем поздравлении Игорь Руденя отметил, что этот праздник напоминает о предназначении человека совершать добрые дела, помогать ближним и хранить отеческие традиции.

«Более тысячи лет назад православие определило исторический путь нашей Родины, стало основой для формирования выдающегося духовного и культурного наследия России. Сегодня на тверской земле, верной православию, возрождаются древние святыни, поднимаются к небу купола новых храмов. Молодому поколению передаются нравственные ценности, на протяжении веков поддерживавшие наш народ в труде и защите Родины. Счастья, добра, мира и согласия вам, вашим родным и близким людям!» — говорится в поздравлении от имени губернатора.

Глава региона с супругой и детьми присутствовал на праздничном богослужении в Воскресенском кафедральном соборе Твери, которое провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. Вместе с семьей и верующими губернатор прошел крестным ходом вокруг Воскресенского кафедрального собора.

Пасхальные службы в храмах Тверской области собрали тысячи прихожан. Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан возглавил праздничное богослужение в Оковецком кафедральном соборе Ржева. В Кафедральном соборе в честь Спаса Нерукотворного в Бежецке службу провёл епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет.