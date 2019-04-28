Уже более 6 тыс. метаноловых такси вышло на улицы китайского Сианя

Сиань, Китай, , 04:45 — REGNUM В общей сложности 6106 метаноловых такси вышло на дороги столицы китайской провинции Шэньси города Сианя в рамках борьбы с загрязнением воздуха, сообщает агентство Синьхуа.

Сильный смог досаждает жителям города уже долгие годы, в связи с чем власти города задались целью довести количество такси, работающих на метаноле в городе до 10 тыс. единиц уже к концу июня 2019 года, что составит порядка 80% от их общей численности.

В рамках стимуляции перехода на экологически-чистый общественный и муниципальный транспорт, власти Сианя также ввели ряд специальных мер. В частности, метаноловым такси дозволено занимать при движении автобусную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Гуйчжоу в 2019 году на дороги также должно выйти 10 тыс. метаноловых такси в рамках кампании по борьбе за экологию.

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