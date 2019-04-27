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В Минприроды РФ назвали сроки освобождения касаток из «китовой тюрьмы»

Общество

Вторую зимовку касатки могут не пережить

В Минприроды РФ назвали сроки освобождения касаток из «китовой тюрьмы»
skeeze
Касатки

Москва, 27 апреля 2019, 05:29 — REGNUM  Освобождение касаток на волю из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя (Приморский край) должно произойти до наступления июля, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Их надо выпустить до июля, потому что вторую зимовку касатки могут не пережить», — сказал Кобылкин.

По словам министра, существует вероятность, что касаток не придётся транспортировать из бухты, как это предполагалось раньше, а их можно будет выпустить «в этом месте». Касатки смогут пойти за нерпами — основным кормом касаток. А нерпы пойдут за рыбами, у которых началась миграция.

Как раз в это время можно выпустить здоровых касаток, и в итоге они, идя за нерпой, доберутся до места своего естественного пребывания. Это будет касаться только тех особей, чьё здоровье не вызывает опасения у учёных.

Напомним, касатки и белухи оказались запертыми в «китовой тюрьме» в бухте Средняя с прошлого года. Рассматривается версия, согласно которой животных отловили браконьеры для продажи в Китай.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе касаток и белух, причём есть особи, у которых отмечены проблемы со здоровьем. Транспортировка млекопитающих в океан потребует больших расходов.

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